Омск, 7 мая, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Омске и в 15-километровой зоне вокруг столицы области ввели карантин из-за выявленного впервые за полтора года очага африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в указе губернатора Александра Буркова.

Uprvetro.donland.ru Чума свиней

Александр Бурков «В связи с выявлением случая заболевания животных африканской чумой свиней… постановляю установить на срок до 13 июня 2022 года ограничительные мероприятия (карантин)… на территории эпизоотического очага… угрожаемой зоны на глубину пять километров от границ очага… зоны наблюдения на глубину 10 километров от границ угрожаемой зоны».

АЧС выявлен в регионе впервые с ноября 2020 года. Его обнаружили в личном подсобном хозяйстве в Октябрьском административном округе Омска. Отмечается, что из зоны карантина были исключены свиноводческие предприятия, на которых обеспечены III и IV уровни ветеринарной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы свиней выявили специалисты в личном подсобном хозяйстве Светлоярского района Волгоградской области.

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