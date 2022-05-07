Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM Власти Шри-Ланки намерены закупить удобрения в России к началу лета 2022 года, заявила посол республики в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге в ходе визита в Екатеринбург.

Флаг Шри-Ланки

«В России много различных удобрений, в которых Шри-Ланка очень нуждается. Это мочевина и калий, фосфаты. Мы сейчас с несколькими компаниями одновременно ведем переговоры о срочных поставках удобрений в Шри-Ланку», — заявила она.

Посол добавила, что власти Шри-Ланки намерены сразу закупить крупную партию удобрений, чтобы запасов хватило на один год использования. Она выразила надежду, что продукция начнет поступать в страну уже в мае 2022 года.

Также дипломат указала, что власти Шри-Ланки заинтересованы в увеличении поставок российских энергоносителей. В частности, республика рассматривает возможность закупки нефти и газа из России.