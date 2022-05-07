Симферополь, , 06:30 — REGNUM Восстановление пассажирского железнодорожного сообщения с Херсонской и Запорожской областями планируют в Крыму. Об этом 6 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости.

Герб Крыма

Как уточнил глава региона, железнодорожное сообщение с сопредельными регионами — Херсонской и Запорожской областями, — прерванное в 2014 году, будет восстановлено в полном объёме. Кроме того, Аксёнов выразил уверенность в том, что Херсонская и Запорожская области будут жить «нормальной, спокойной, человеческой жизнью». Как подчеркнул глава Крыма, в этом у него нет никаких сомнений.

Напомним, Крым и Херсонскую область соединяли две основные железнодорожные ветки вплоть до 2014 года, когда железнодорожное сообщение было прервано по инициативе украинских властей. Часть железнодорожного полотна на украинской стороне была разобрана. Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Россией было восстановлено в 2019 году, после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксенов предложил поставлять газ в Херсонскую область через Крым