Симферополь, 7 мая, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Херсонская и Запорожская области могут получать газ и электроэнергию из Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, необходимую инфраструктуру для этого, поврежденную боевиками еще в 2015 году, уже начали восстанавливать.

«Шесть опор необходимо восстановить. Все задачи поставлены. Будет полностью восстановлена и подготовлена система подачи электроэнергии и газа через территорию республики Крым», — приводит слова Аксенова РИА Новости.

Он добавил, что газопроводы Крыма способны пропускать на Херсон около 3 млн кубометров газа ежедневно. По его словам, этого будет достаточно, чтобы закрыть потребности Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в магазинах Херсонской области появилась продукция из России. Продукты поступают в регион через Крым и Донбасс.