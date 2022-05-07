Таллин, 7 мая, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Эстонское министерство иностранных дел вызвало посла России в Таллине Владимира Липаева после заявления российской дипломатической миссии о политической цензуре и свободе средств массовой информации в Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM Эстония

В МИД Эстонии считают, что указанное заявление якобы было использовано для «нападок» на эстонского министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс.

Напомним, ранее Эва-Мария Лийметс заявила, что «Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире» и обвинила Россию в якобы «сокрытии и искажении правды» в рамках информирования по ситуации вокруг Украины. В посольстве РФ в Таллине напомнили, что начиная с февраля эстонские власти запретили трансляцию более 20 российских телеканалов и заблокировали 7 интернет-ресурсов.

В дипмиссии также добавили, что более 400 тысяч жителей Эстонии оказались лишены доступа к объективной и правдивой информации из-за указанного шага властей республики.