Тюмень, 7 мая, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В Тюмени сотрудники аэропорта «Рощино» переходят на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщает портал 72.ru.

Пресс-служба аэропорта «Рощино» Воздушный шар Дмитрия Менделеева

Руководство аэровокзала пояснило изданию, что данная мера позволяет избежать увольнений среди сотрудников.

«В марте–апреле 2022 года в АО «Аэропорт Рощино» были сокращены хозяйственные и транспортные расходы. Сменные графики частично скорректированы в зависимости от объёма планируемых работ. В мае 2022 года прогнозируется снижение пассажиропотока в связи с закрытием южного пространства, что совпало с выходными и праздничными днями», — буквально ответили в тюменском аэропорту на вопросы о сокращённой рабочей неделе.

Причём воздушные ворота Тюмени — это не единственная организация, которая временно ввела сокращённую рабочую неделю. По данным департамента труда и занятости Тюменской области к данной мере пришлось прибегнуть ещё 13 предприятиям региона.