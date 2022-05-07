Вашингтон, 7 мая, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в якобы применении химического оружия в Сирии. Об этом она заявила в интервью телеканалу PBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — заявила она.

При этом снова представитель США не предоставила ни одного доказательства этому заявлению. Она также заявила, что Россия якобы угрожала всему миру ядерной войной. Доказательств по этому вопросу Томас-Гринфилд также не предоставила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство в США указало, что Россия уничтожила весь свой арсенал химического оружия еще в 2017 году, что было зафиксировано международными организациями. При этом Соединенные Штаты до сих пор не уничтожили свои запасы химоружия.