Москва, 7 мая, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В субботу, 7 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +17… +19 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Погода способствует прогулкам

В ночь на 8 мая в Москве облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью — юго-западный, западный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В воскресенье, 8 мая, днём в столице ожидается +17… +19 °C, по области +15… +20 °C, облачно, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C, дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву после похолодания из-за антициклона 7–8 мая вторгнется циклон с Баренцева моря.