Берлин, , 05:50 — REGNUM Ситуация с поставками газа из России в Германию «стабильная», и поступление голубого топлива осуществляется по привычному уровню. Об этом сообщило 6 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, в ведомстве отметили, что заполненность немецких газовых хранилищ выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах, и энергобезопасность страны соблюдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия не будет платить за российский природный газ в рублях. 2 мая глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал о том, что планы ФРГ по отказу от голубого топлива из России к 2024 года выглядят утопическими.