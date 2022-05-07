Байден и Трюдо обсудили вооружение киевского режима и меры против России
Вашингтон, 7 мая, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо 6 мая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили военную поддержку киевского режима и расширение антироссийских мер. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В ходе разговора Байден и Трюдо «провели обзор предпринимаемых усилий по оказанию военной поддержки правительству Украины» и мер, направленных на «экономическую и гуманитарную помощь миллионам украинцев».
Главы двух стран также обсудили намеченный на июнь в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) саммит Америк.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден потребовал от спецслужб прекратить утечки о передаче разведывательной информации Киеву.
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