Вашингтон, 7 мая, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо 6 мая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили военную поддержку киевского режима и расширение антироссийских мер. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден и Джастин Трюдо

пресс-служба Белого дома «Лидеры (США и Канады) подчеркнули приверженность тому, чтобы призвать Россию к ответу (за военную спецоперацию на Украине)».

В ходе разговора Байден и Трюдо «провели обзор предпринимаемых усилий по оказанию военной поддержки правительству Украины» и мер, направленных на «экономическую и гуманитарную помощь миллионам украинцев».

пресс-служба Белого дома «Президент дал высокую оценку тесному партнёрству с Канадой в период кризиса, а также её ведущей роли во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России».

Главы двух стран также обсудили намеченный на июнь в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) саммит Америк.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден потребовал от спецслужб прекратить утечки о передаче разведывательной информации Киеву.

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