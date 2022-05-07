Елизово, Камчатский край, 7 мая, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Пожар произошел в бетонном здании в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Dave Hogg Пожар

По ее данным, возгорание произошло вечером 6 мая в поселке Двуречье на улице Центральной. Общая площадь возгорания оценивалась в 21 квадратных метр. Спасатели на месте происшествия эвакуировали из здания мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из постройки. Сам мужчина не пострадал, ему медицинская помощь не понадобилась.

Пожар был ликвидирован. В результате возгорания оказались повреждены вещи на общей площади десять квадратных метров. Причина пожара пока неизвестна.