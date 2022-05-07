Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Доходы Twitter более, чем в пять раз за шесть лет планирует увеличить американский предприниматель Илон Маск. Об этом 6 мая сообщила газета The New York Times.

Илон Маск JD Lasica

Ссылаясь на данные презентации для инвесторов, издание уточняет, что Маск планирует к 2028 году довести доход компании Twitter, владеющей одноимённой социальной сетью, до 26,4 млрд долларов в год. Указанные показатель за 2021 год составил около 5 млрд долларов.

Кроме того, Маск предполагает поменять соотношение доходов от рекламы и от платных подписок в сторону возрастания последних. Согласно представленной Маском стратегии, через шесть лет предполагается получить от платных подписок доход около 10 млрд долларов.

Также ожидается, что к 2028 году произойдёт рост числа пользователей социальной сети Twitter более, чем в четыре раза, с 217 млн по данным на декабрь 2021 года, до 931 млн через шесть лет. Из них как минимум 104 млн будут платными подписчиками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен Маск заручился поддержкой нескольких крупных предпринимателей, которые согласились помочь профинансировать его сделку по поглощению социальной сети Twitter.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвесторы выделили Маску более $7 млрд для сделки с Twitter