Магадан, 7 мая 2022, 05:23 — REGNUM На территории города Магадана и в Ольском городском округе Магаданской области 7 мая в связи с непогодой объявлен режим экстренного предупреждения о чрезвычайной ситуации. Об этом пресс-служба пожарно-спасательного центра Колымы сообщает на сайте правительства региона.
По данным ведомства, в результате штормового ветра «существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухты Нагаева».
По данным Колымского УГМС, в городе Магадане и в Ольском городском округе восточный ветер может достигать скорости до 15−20 м/с.
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