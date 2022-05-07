Магадан, 7 мая, 2022, 05:23 — ИА Регнум. На территории города Магадана и в Ольском городском округе Магаданской области 7 мая в связи с непогодой объявлен режим экстренного предупреждения о чрезвычайной ситуации. Об этом пресс-служба пожарно-спасательного центра Колымы сообщает на сайте правительства региона.

Johannes Rohr Вид на Магадан

пресс-служба пожарно-спасательного центра Колымы «Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня… связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи… нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукреплённых конструкций…, а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей».

По данным ведомства, в результате штормового ветра «существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухты Нагаева».

По данным Колымского УГМС, в городе Магадане и в Ольском городском округе восточный ветер может достигать скорости до 15−20 м/с.

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