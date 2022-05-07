Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Массовые проблемы с избыточным весом снижают боеспособность армии США, сообщает газета The Daily Express со ссылкой на исследования ученых Университета Кентукки.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, все больше военнослужащих американской армии страдают ожирением. Это не только влияет на здоровье военных, считают ученые, но и несет огромные риски для национальной безопасности США.

«Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности нашей армии в целом», — заявила исследователь Сара Полис.

Она добавила, что с 1960-х годов число новобранцев армии США, страдающих ожирением, стало вдвое больше среди мужчин и втрое — среди женщин.