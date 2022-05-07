Красноярск, , 05:05 — REGNUM В субботу, 7 мая, в Красноярске переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +16… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Подснежник © Андрей Никитин

В 08:45 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 7 на 8 мая ожидается до +1… +5 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 мая, в Красноярске до +2… +8 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −2… +0 °C, облачно, без осадков.

В понедельник, 9 мая, в Красноярске ожидается до +6… +10 °C днём и до −1… +1 °C ночью. Облачно, без осадков.

7 мая на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы северного ветра до 15−20 м/с, низовая метель. В центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, местами до 25−30 м/с, грозы.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

7−11 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохранится опасность схода единичных снежных лавин.

Читайте также: Красноярцев предупредили об очень сильном ветре