Гавана, 7 мая, 2022, 05:04 — ИА Регнум. До 22 человек возросло число жертв взрыва в отеле Saratoga, расположенном в центре Гаваны, столицы Кубы. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба правительства республики на своей странице в Twitter.

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Согласно уточнённым данным, среди погибших 21 взрослый и один ребёнок. Было госпитализировано 64 пострадавших, в том числе 14 детей. Иностранных граждан среди погибших и пострадавших нет. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрывом был разрушен фасад здания, пострадали и расположенные рядом строения. Согласно поступившей информации, отель не был заселён, его готовили к открытию 10 мая. Основной причиной трагедии предварительно назван несчастный случай. Рассматривается версия об утечке газа при заполнении резервуаров, расположенных в отеле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 18 человек в результате взрыва в гаванской гостинице Saratoga.