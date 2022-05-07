Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Политику действующей администрации Белого дома в очередной раз подверг критике экс-президент США Дональд Трамп за неумение взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Трамп сделал 6 мая в ходе своего выступления на митинге сторонников в американском штате Пенсильвания, его речь транслировал телеканал C-SPAN.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший американский лидер назвал нынешний период самым опасным временем самым опасным временем в истории США из-за современного вооружения «невероятной силы». По мнению Трампа, действующая американская администрация не понимает, как правильно взаимодействовать с президентом России Путиным.

«Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится», — указал Трамп.

Как отметил Трамп, из-за того, что действующие власти «не ведают, что творят», могут погибнуть миллионы людей. Бывший глава Белого дома добавил, что при нём конфликт на Украине был бы невозможен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд американского штата Калифорния отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа к соцсети Twitter.

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