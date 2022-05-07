Гавана, 7 мая, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Солидарность с народом и властями Кубы в связи со взрывом в отеле в Гаване, унёсшим жизни около двадцати человек, выразили президенты Боливии Луис Арсе, Венесуэлы Николас Мадуро и Никарагуа Даниэль Ортега. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на страницах лидеров в социальной сети Twitter.

Alex Graves Флаг Кубы

Луис Арсе «Выражаем солидарность с нашим братом президентом Мигелем Диас-Канелем и народом Кубы в связи со взрывом в отеле «Саратога», в результате которого есть погибшие и десятки пострадавших. Мы передаём наши соболезнования родственникам жертв».

Николас Мадуро «Наша поддержка родственникам жертв, мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Куба, держись! Мы с тобой!»

О солидарности с народом Кубы, который в этой трагедии показал «неразрушимое единство» говорится в совместном заявлении Ортеги и вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо.

О соболезновании в связи со взрывом в Гаване также заявил МИД Чили.

МИД Чили «Правительство Чили скорбит в связи с разрушительным взрывом, произошедшим сегодня в отеле «Саратога».

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва в отеле «Саратога», который находится в центре кубинской столицы Гаваны. По предварительной версии, инцидент произошёл при заполнении сжиженным газом резервуаров, которые находятся в отеле.