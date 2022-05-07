Соболезнования Кубе выразили лидеры Боливии, Венесуэлы и Никарагуа
Гавана, 7 мая, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Солидарность с народом и властями Кубы в связи со взрывом в отеле в Гаване, унёсшим жизни около двадцати человек, выразили президенты Боливии Луис Арсе, Венесуэлы Николас Мадуро и Никарагуа Даниэль Ортега. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на страницах лидеров в социальной сети Twitter.
О солидарности с народом Кубы, который в этой трагедии показал «неразрушимое единство» говорится в совместном заявлении Ортеги и вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо.
О соболезновании в связи со взрывом в Гаване также заявил МИД Чили.
Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва в отеле «Саратога», который находится в центре кубинской столицы Гаваны. По предварительной версии, инцидент произошёл при заполнении сжиженным газом резервуаров, которые находятся в отеле.