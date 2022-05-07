Сеул, 7 мая, 2022, 04:29 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 39 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, всего 26 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. При этом центр фиксирует резкий прирост числа зараженных по сравнению с предыдущим днем, когда в Южной Корее выявили 26 714 инфицированных. Тем не менее эксперты отмечают, что тренд идет на снижение заболеваемости COVID-19 в республике.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 504 334. Также за минувшие сутки в стране скончались 83 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 23 289 человек.