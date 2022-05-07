Москва, , 04:23 — REGNUM Срок признания жителей Донбасса участниками госпрограммы переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом предложили сократить в МВД России. Об этом 7 мая сообщает ТАСС.

Здание МВД России Lodo27

Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик предлагается сократить указанные срок с 60 календарных до 15 рабочих дней со дня подачи заявления. Для остальных категорий соотечественников срок не поменяется и составит, как и раньше, 60 календарных дней.

Чтобы получить свидетельство участника госпрограммы переселения, заявителю нужно будет предоставить в территориальный орган МВД России копию свидетельства о предоставлении временного убежища в России с предъявлением оригинала указанного документа, выданного заявителю и членам его семьи, включенным в заявление. Участник госпрограммы получит свидетельство, срок действия которого будет составлять пять лет.

Как указали в МВД России, в настоящее время проект постановления правительства о внесении изменений в правила выдачи свидетельства госпрограммы для соотечественников, вынужденно покинувших территорию Донбасса, проходит внутриведомственное согласование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о внесении в Госдуму законопроекта о введении в правовое поле понятия «соотечественник за рубежом» об особенностях получения ими вида на жительство (ВНЖ) в России.

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