Нью-Йорк, США, 7 мая, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Украинские боевики используют жилые дома в качестве огневых позиций, оставляя мирных жителей внутри зданий, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Даже у военных действий есть свои законы. Они именуются международным гуманитарным правом. Неиспользование гуманитарной инфраструктуры в военных целях, неразмещение тяжелых вооружений в жилых зонах, неиспользование гражданских лиц в виде живого щита и достойное отношение к военнопленным», — заявил он.

Небензя добавил, что боевики и бандеровцы оборудуют огневые точки на верхних этажах и крышах жилых домов, а также размещают боевую технику в арках. При этом мирные жители остаются между нижними и верхними этажами зданий фактически в качестве заложников. Небензя подчеркнул, что уже существует множество свидетельств такой тактики украинских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, неформальное заседание в рамках Совбеза ООН проходило 6 мая. На этом мероприятии России пообещала предоставить факты военных преступлений, совершенных украинскими боевиками против мирных жителей.