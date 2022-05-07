Тюмень, 7 мая, 2022, 04:04 — ИА Регнум. В Тюмени с высоты 13 этажа из окна квартиры дома на улице 50 лет Октября выпала 17-летняя девушка и разбилась насмерть. Об этом сообщает портал «МегаТюмень».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

Трагедия произошла 6 мая. В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 15.27 (13:27 мск). Медики зафиксировали смерть несовершеннолетней.

СУ СКР по Тюменской области организовал доследственную проверку обстоятельств трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Нижнем Тагиле Свердловской области мужчина погиб, выпав с четвёртого этажа.