Грозный, 7 мая, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Безуспешную попытку контрнаступления предприняли украинские боевики в районе населённого пункта Воеводовка в Луганской Народной Республике. Об этом 6 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Попытку контрнаступления войск Киева Кадыров назвал «бессмысленным актом самопожертвования», который, по всей вероятности, был нацелен на возврат утраченных огневых позиций.

Контранаступление, которое, Кадыров иронически характеризует как «тщательно продуманное лучшими умами», было провалено.

«В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. Уцелевшие по счастливому стечению обстоятельств укронацисты по традиции обратились в бегство», — пишет глава Чечни.

Также Кадыров сообщил о захвате пленного, от которого была получена ценные данные о местонахождении пункта управления киевских войск в районе населённого пункта Воеводовка. Воспользовавшись полученной информацией, российские войска уничтожили пункт. Командир нападавшего батальона и командир роты получили, по выражению Кадырова, «билет в один конец».

Кроме того, глава Чечни указал на захват ценных трофеев в виде спецтехники и вооружения.

«Шаг за шагом российские войска приближают неминуемый конец бандеровских прихвостней и всей остальной погани. Не будет с нашей стороны внезапного всплеска милости по отношению к националистам после всех совершенных ими зверств!», — заключил Кадыров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чечне назвали фейком слухи о якобы запрете российским СМИ цитировать главу Чечни Кадырова.