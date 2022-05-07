Абакан, , 03:26 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации был введен в Абакане из-за ухудшения пожарной обстановки после возгорания в дачном массиве на горе Самохвал, 6 мая сообщило на своем сайте правительство Хакасии.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

«В связи с пожаром на горе Самохвал в Абакане объявлен режим чрезвычайной ситуации местного уровня реагирования. Режим чрезвычайной ситуации объявлен с 16 часов 15 минут шестого мая 2022 года», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональное управление МЧС России по Хакасии распространило информацию о том, что для тушения крупного пожара в Абакане задействовали вертолёт Ми-8 и пожарный поезд. Кроме того, сообщалось, что всего для его ликвидации были привлечены 171 человек и 31 единица техники. В результате возгорания пострадали по меньшей мере два человека.

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