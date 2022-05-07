Тюмень, 7 мая, 2022, 03:16 — ИА Регнум. В Тюмени бесплатная походная каша с тушёнкой, чаем и печеньем на 14 городских площадках обойдётся в 14,8 млн бюджетных рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Анна Алябьева ИА REGNUM Желающих отведать солдатскую кашу было предостаточно

Кашеваром по итогам тендера выступит ООО «Центр международных связей», заказчик — ГАУ «Аванпост». Вес одной порции — 140 грамм, планируется накормить не менее 75 тыс. человек.

Предварительно известно, что солдатской кашей в Тюмени бесплатно накормят на площади 400-летия Тюмени, набережной реки Туры, около моста Влюблённых и Технопарка, на Цветном бульваре, в скверах Депутатов и Комсомольском и ещё нескольких местах.

Тем временем тюменское кафе быстрого питания, которое продаёт супы в съедобных стаканчиках, в честь Дня Победы угостит празднующих бесплатной гречневой кашей с грибами за собственный счёт, сообщает Moi-portal.ru

Планируется приготовить 10 литров каши на 50 порций. О себестоимости блюда организаторы данной акции не распространяются.

«Мы хотим получить позитивные отзывы. Надеемся в дальнейшем сделать эту акцию ежегодной традицией для того, чтобы гости могли вспомнить героев — своих бабушек и дедушек, а в душе у них стало теплее», — сообщили Moi-portal.ru представители кафе быстрого питания.