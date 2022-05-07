Москва, 7 мая, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Убытки на общую сумму свыше $10 млрд готовятся понести банки Европы и США в случае ухода из России или сокращения деятельности на российском рынке. Об этом сообщила 6 мая британская газета Financial Times.

DasWortgewand Хранилище банка

По данным издания, крупнейший банк Италии UniCredit предупредил, что в случае полного ухода из России может потерять более €5,3 млрд. Как уточнил главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел, прекращение деятельности кредитной организации в России рассматривается из-за возрастания рисков, связанных с вводом всё новых санкций в отношении Москвы.

Французский банк Societe Generale, уже объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос» Владимира Потанина. На этой сделке банк готовится потерять €3,1 млрд. Под убытки в первом квартале текущего года банк зарезервировал €561 млн. В свою очередь австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) выделила на те же цели €320 млн и в настоящее время оценивает различные варианты будущего Райффайзенбанка в России, в том числе полный уход с российского рынка.

Американский банк Citigroup заложил под потенциальные убытки $1 млрд, всего жебанк готовится потерять до $3 млрд. Ожидаемые потери банка JPMorgan Chase в связи с событиями на Украине составляют $1 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало