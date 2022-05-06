Вашингтон, 7 мая, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты направят Киеву в качестве военной помощи 25 тыс. снарядов, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также три станции контрбатарейной борьбы. Об этом заявил официальный представитель минобороны США Джон Кирби в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Средства, включенные в этот пакет, предназначены для удовлетворения важнейших потребностей Украины с точки зрения текущих боев с российскими силами, которые продолжают наступление на востоке Украины», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву в размере $150 млн. При этом он отметил, что сумма, выделенная американским Конгрессом на поставки вооружений киевскому режиму, уже почти исчерпана. В связи с этим Байден призвал законодателей одобрить выделение еще $33 млрд на военную помощь Киеву.