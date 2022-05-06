Киев, 7 мая, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Изменения уголовного процессуального кодекса Украины, разрешающие правоохранительным органам задерживать граждан на девять суток без объяснения причин, вступил в силу. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Ngu.gov.ua Украинские силовики

При этом силовикам не требуется разрешение суда или постановление прокуратуры. Соответствующие поправки были приняты еще в середине апреля.

Ранее правоохранительные органы Украине могли производить подобные задержания на срок не более трех суток. Кроме того, с 1 мая украинские правоохранительные органы получили право проводить обыски граждан и их жилищ без понятых, а также ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики из отрядов территориальной обороны Украины задерживают людей в украинском городе Николаев, у которых на смартфоне установлен мессенджер Telegram. Помимо этого, причиной задержания могут стать СМС-сообщения, отправленные на телефонные номера в РФ, и подписки на российские телеканалы.