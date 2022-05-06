Сува, 7 мая, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано сейсмологами у побережья Фиджи. Об этом 7 мая сообщила Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в 00:35 мск. Эпицентр землетрясения находился в 700 км на северо-восток от города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек).

Очаг землетрясения залегал на глубине 526,4 км. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,6, которое произошло на западе индонезийского острова Сулавеси.