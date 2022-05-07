Нью-Йорк, США, , 02:23 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 мая — последнего рабочего дня недели — снижением. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Снижение Agregator.pro

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 98,60 пункта (0,30%), до уровня 32 899,37 пункта. S& P 500 подешевел на 23,53 пункта (0,57%), до уровня 4123,34 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 173,03 пункта (1,40%), до уровня 12 144,66 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,84 (1,69%), до уровня $110,56 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 мая резким снижением на фоне оценивания инвесторами итогов заседания ФРС.

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