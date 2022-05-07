Лос-Анджелес, США, , 02:22 — REGNUM Американский актёр Майк Хагерти, известный по роли в культовом сериале «Друзья», скончался в возрасте 67 лет в США. Об этом 6 мая сообщила его коллега, актриса Бриджит Эверетт, на совей странице в Twitter.

Траур

«С большой печалью семья Хагерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе», — сказано в заявлении актрисы.

Причина смерти актёра не уточняется.

Майк Хагерти родился в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. В своей актёрской карьере он играл в основном второстепенные характерные роли друзей и знакомых главных персонажей кино и сериалов. По признанию кинокритиков, Хагерти был мастером второстепенных ролей в комедийных сериалах.

Хагерти сыграл в таких известных сериалах, как «Отчаянные домохозяйки», «Весёлая компания», «Братья Уэйэнсы», «Грейс в огне», «Скорая помощь», и в кинофильмах «Красная жара», «За бортом», «Доктор Детройт» и других. Кроме того, он был частым гостем «Шоу Джорджа Карлина».

Майк Хагерти широко известен своей повторяющейся ролью управляющего зданием, мистера Тригера, в сериале «Друзья».