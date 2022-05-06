Гавана, 7 мая, 2022, 02:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва в отеле «Саратога», который находится в центре кубинской столицы Гаваны. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Кубы.

(сс) code404 Взрыв

В числе погибших есть беременная женщина и ребенок. Кроме того, 64 человека, в том числе 14 детей, получили ранения. Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в своем микроблоге о том, что жертвами происшествия в Гаване стали девять человек и еще 40 пострадали.

По предварительной версии, инцидент произошел при заполнении сжиженным газом резервуаров, которые находятся в отеле.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в ночном клубе в Баку прогремел взрыв, унесший жизни трех человек. Еще более 30 человек получили ранения.