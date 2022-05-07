Омск, 7 мая 2022, 02:09 — REGNUM В Омской области огнеборцы ликвидировали два крупных пожара в Азовском и Саргатском районах. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар
Пожар

Информация о пожаре в жилых домах и хозяйственных постройках в деревне Верблюжье Саргатского района поступила в дежурную часть в 11:26 по местному времени (08:26 мск) 6 мая.

«Пожар локализован в 15:00. Пожар ликвидирован в 01:30 (7 мая). К тушению пожара от МЧС России привлекались пять человек и три единицы техники».
пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

По предварительной информации, огонь охватил 10 строений, включая четыре жилых дома, также горела трава. Общая площадь возгорания достигала 800 кв. метров.

Ранее ведомство объявило о ликвидации крупного пожара в Азовском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается борьба с огнём в посёлке Новоалександровка и Называевском районе.