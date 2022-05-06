Омск, 7 мая, 2022, 02:09 — ИА Регнум. В Омской области огнеборцы ликвидировали два крупных пожара в Азовском и Саргатском районах. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар

Информация о пожаре в жилых домах и хозяйственных постройках в деревне Верблюжье Саргатского района поступила в дежурную часть в 11:26 по местному времени (08:26 мск) 6 мая.

пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области «Пожар локализован в 15:00. Пожар ликвидирован в 01:30 (7 мая). К тушению пожара от МЧС России привлекались пять человек и три единицы техники».

По предварительной информации, огонь охватил 10 строений, включая четыре жилых дома, также горела трава. Общая площадь возгорания достигала 800 кв. метров.

Ранее ведомство объявило о ликвидации крупного пожара в Азовском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается борьба с огнём в посёлке Новоалександровка и Называевском районе.