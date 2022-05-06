Вашингтон, 7 мая, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Суд американского штата Калифорния отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа к соцсети Twitter. Об этом свидетельствует постановление суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Исправленный иск отклонен», — говорится в документе.

Указывается, что бывший глава Белого дома потребовал восстановить его учетные записи в социальных сетях, а также возместить ущерб, причиненный блокировкой. Также Трамп потребовал снять иммунитет Twitter от юридических разбирательств за записи пользователей и попытки цензуры.

Напомним, 8 января 2021 года социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись действовавшего тогда президента США Дональда Трампа. До сих пор его аккаунт остается заблокированным.