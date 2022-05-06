Вашингтон, 7 мая, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Госдепартамент США выплатит вознаграждение $10 млн за информацию, которая позволит установить ключевых лиц хакерской группировки Conti. Об этом 6 мая заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

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Нед Прайс «(Госдепартамент) предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение кого-либо из лиц, являющихся руководителями (группировки)».

Американские власти также пообещали выплатить премию до $5 млн за информацию, благодаря которой они смогут «в любой стране» задержать людей, имеющих отношение к Conti.

По версии ФБР, члены международной хакерской группировки Conti используют вирусы-вымогатели и несут ответственность за сотни случаев вымогательств.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственный совет Коста-Рики 19 апреля постановил создать группу для постоянного мониторинга кибератак после того, как хакеры из группы Conti взломали сервера министерства финансов.