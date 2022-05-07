Херсон, Украина, , 01:32 — REGNUM Херсонская область, перешедшая под контроль российских войск, вернёт себе герб, утверждённый в 1803 году. Об этом 7 мая сообщил зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Администрация региона приняла решение вернуть Херсонской области её исторический герб времён нахождения в составе Российской империи. Основой нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, утверждённый 7 октября 1803 года.

Новый герб представляет собой щит золотого цвета, на котором изображён чёрный двуглавый орёл с тремя коронами. В правой лапе орёл держит лавровую ветвь, в его левой лапе — пламя. На груди орла изображён щиток, имеющий голубое поле, в котором помещён золотой православный крест с четырьмя лучами.

Напомним, российские войска в ходе спецоперации на территории Украины взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В подконтрольных Вооружённым силам России регионах сформированы военно-гражданские администрации, возобновлено вещание российских теле- и радиоканалов, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, российские силы не бросят жителей Херсонской области, она навсегда освобождена от украинских боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Турчак жителям Херсонской области: Россия здесь навсегда