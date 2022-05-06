Вашингтон, 7 мая, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Ряд китайских компаний, включая Lenovo и Xiaomi, прекращают поставки своей продукции в Россию без официальных заявлений. Об этом 6 мая сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Так, по информации журналистов, в последние недели Xiaomi не осуществляла отгрузки смартфонов на российский рынок. Причинами таких действий китайских производителей называются санкции против России и давление со стороны компаний из США.

В издании отмечают, что в конце марта американский министр торговли Джина Раймондо потребовала от бизнеса в Соединенных Штатах не предоставлять программное обеспечение организациям из Китая, если те продолжают поставлять полупроводники в РФ, игнорируя санкции Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая издание Financial Times распространило информацию о том, что власти США могут ввести санкции в отношении китайской компании Hikvision, которая производит системы видеонаблюдения.