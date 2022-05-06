Ханой, 7 мая, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 3 819 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Отмечается, что этот показатель ниже на 486, нежели сутками ранее. При этом все новые случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Зараженных выявили в 56 городах и провинциях Вьетнама.

Пока основной очаг распространения инфекции находится во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 673 зараженных коронавирусом. Также крупные очаги заболевания находятся в провинциях Футо и Виньфук на севере страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло10 670 570. От осложнений COVID-19 в республике скончались 43 055 человек.