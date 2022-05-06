Кабул, 7 мая, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Бывшая военная база НАТО в Афганистане, контролируемая захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была атакована неопознанным летательным аппаратом. Об этом со ссылкой на местные источники 6 мая сообщает газета «Хашт-э субх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По её информации, база, расположенная в провинции Газни в центральной части страны, была подвергнута обстрелу, мотив которого неизвестен и сам факт которого представителями движения отрицается.

Источники издания отмечают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы открыли по атакующему аппарату ответный огонь из «тяжёлого оружия».

Ранее о вероятном обстреле базы в Газни «иностранным БПЛА» объявил телеканал Al Jazeera.

Как сообщало ИА REGNUM, Фронт национального сопротивления Афганистана провёл крупное консультативное совещание по вопросу создания высшего совета.