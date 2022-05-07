Вашингтон, , 00:56 — REGNUM США выделяют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $150 млн. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эти средства направят на закупку для Киева артиллерийских снарядов, радаров и другого оборудования. Байден отметил, что сумма, выделенная Конгрессом на военную помощь Украине, почти исчерпана. Он призвал законодателей одобрить запрос Белого дома на предоставление еще $33 млрд для этих целей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему могут поставлять вооружения Киеву практически каждый день.

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