Гавана, , 00:39 — REGNUM Не менее девяти человек стали жертвами взрыва в отеле «Саратога» в центре кубинской столицы Гаваны, 6 мая написал в своем микроблоге президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Взрыв mikegi

Еще по меньшей мере 40 человек пострадали. Ранее сообщалось о восьми погибших и 38 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается. Власти Кубы исключают версию теракта и считают, что причиной инцидента стал несчастный случай.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая сильный взрыв прогремел в одном из жилых многоэтажных домов в центре испанской столицы Мадрида. В результате происшествия 12 человек получили ранения, уничтожено несколько этажей здания, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.

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