Багдад, , 00:24 — REGNUM Не менее 40 случаев заболевания геморрагической лихорадкой подтверждено в Ираке, 6 мая передал телеканал Al Sumaria со ссылкой на иракский минздрав.

Биологическая угроза Defence.gov

При этом восемь человек умерли. Большая часть заболевших приходится на юго-восточную провинцию Ди-Кар — 23 пациента. В пяти случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю объявило о том, что в регионе зарегистрирован случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Речь идет о жительнице Андроповского района, которая подхватила инфекцию после укуса клеща.