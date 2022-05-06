Белград, 7 мая, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич во время обращения к населению страны 6 мая допустил ряд крайне недипломатичных, отчасти скандальных и при этом совершенно несвоевременных заявлений в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Сербии Александром Вучичем

Напомним, что Вучич рассказал о том, как позиция Сербии в деле защиты Косово и Метохии ухудшилась из-за реакции западного мира на аргументацию Владимира Путина. По его словам, Путин, защищая российские интересы, во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем 26 апреля использовал косовский прецедент как «юридическое основание для вторжения на Украину». Вучич отметил, что Запад желает «полностью расправиться с Путиным», и поэтому теперь будет оказывать сверхсильное давление на Сербию с целью заставить ее признать Косово. Если Сербия признает Косово, в юридическом смысле косовский прецедент исчезнет как аргумент, и Путин уже не сможет им воспользоваться, пояснил Вучич логику Запада.

Александр Боцан-Харченко уже пояснил, что Россия не признает независимость Косово, и что Москва поддерживает резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, гарантирующую территориальную целостность Сербии. Запоздавший и бестактный комментарий по поводу слов российского президента со стороны его сербского коллеги можно объяснить только тем, что президент Сербии недавно вернулся из Германии, где встречался с канцлером Олафом Шольцем. Канцлер Германии, скорее всего, требовал от Вучича присоединиться к антироссийским санкциям. Деян Мирович Уже десять дней прошло с тех пор, как Владимир Путин встречался с генсеком ООН Антониу Гутерришем. За это время посол России в Сербииуже пояснил, что Россия не признает независимость Косово, и что Москва поддерживает резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, гарантирующую территориальную целостность Сербии. Запоздавший и бестактный комментарий по поводу слов российского президента со стороны его сербского коллеги можно объяснить только тем, что президент Сербии недавно вернулся из Германии, где встречался с канцлером. Канцлер Германии, скорее всего, требовал от Вучича присоединиться к антироссийским санкциям.

Эксперт напомнил, что Владимир Путин еще с 2014 года, с момента воссоединения Крыма с Россией, ссылается на мнение Международного суда ООН по Косово, но президент Сербии ранее на это особо не реагировал.

«Теперь Вучич подменяет тезисы и строит квазиправовую конструкцию, в рамках которой Путин, который на деле защищает резолюцию 1244 СБ ООН и территориальную целостность Сербии, выступает в роли человека, ратующего за скорое признание независимости Косово. И это не всё. Отвечая на вопросы журналистов, Вучич допустил, что через пять-десять лет может состояться «новая Ялта», где Путин фактически будет торговать Косово для того, чтобы договориться с Западом. Это тяжелое обвинение, достойное реакции российского МИДа», — сказал Мирович.

Сербский эксперт считает полностью необоснованными слова Вучича о том, что из-за слов Путина Запад будет теперь требовать от Сербии скорейшего признания Косово.

«Как Россия может быть виновата в отношениях, сложившиеся между Сербией и ЕС? Разве Россия подписывала с Евросоюзом в 2013 году Брюссельское соглашение? Лицемерно и глупо говорить о какой-то российской вине. Выходит, что это не Сербия, а Россия ведет переговоры вокруг Косово при посредничестве ЕС», — резюмировал Деян Мирович.