Нью-Йорк, США, 7 мая, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Министр туризма и окружающей среды Албании Миреля Кумбаро 6 мая выступила во Всемирной туристической организации при ООН в Нью-Йорке, где представила Албанию как «уникальный туристический центр, ориентированный на устойчивое развитие». По словам Кумбаро, уникальность Албании как туристического центра состоит в том, что ее жители приглашают туристов стать их друзьями и частью их мира, разделить их опыт.

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Министр отметила, что в 2019 году страну посетили 6,4 миллионов туристов, а после пандемии — 5,6 миллионов туристов.

По словам Кумбаро, Албания является излюбленным курортом жителей соседних стран, поскольку там возможен и горный туризм и пляжный отдых, причем от горнолыжного склона до берега моря всего час езды на автомобиле. «The Guardian Travel» включил албанские пляжи в свой топ-40 пляжей года.

В ходе визита в Нью-Йорк Кумбаро провела встречу с главой Всемирной туристической организации Зурабом Пололикашвили и председателем ГА ООН Абдуллой Шахитом.