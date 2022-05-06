Ижевск, 6 мая, 2022, 23:47 — ИА Регнум. АО «Парки Ижевска» приносит извинения за размещение баннеров с «некорректным изображением» в парке имени Горького. Соответствующий пост появился в сообществе компании в социальной сети.

vk.com/parkiizhevska Павильон с футболками в парке имени Горького в Ижевске

Оператор общественных пространств города пояснил, что дизайн баннеров был заказан «в сторонней организации».

«Мы сделали выводы, а данные баннеры уже демонтированы», — заключили в компании.

ИА REGNUM напоминает, ранее в парке Горького на мобильном павильоне были замечены баннеры с изображением героев России Александра Прохоренко и Магомеда Нурбагандова. При этом в качестве фона данных портретов были использованы изображения из американской видеоигры и сериала. В павильоне продаются футболки с патриотической символикой в поддержку специальной военной операции, средства, полученные от продажи, планируется направить на гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. Некорректные баннеры провисели около недели.