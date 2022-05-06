Донецк, 6 мая, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований подверглись вечером 6 мая несколько населённых пунктов ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Так, в 17:20 мск село Любовка украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Новомихайловка, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

В 17:30 мск и в 18:30 мск ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из миномётов калибра 120 мм. В первом случае обстрел вели со стороны населённого пункта Пески (пять мин), во втором — из населённого пункта Невельское (десять мин).

В 19:55 мск ВСУ открыли огонь по Южному Зайцево, выпустив со стороны Северного Зайцево 30 мин калибра 82 мм.