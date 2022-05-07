Архангельск, , 00:00 — REGNUM В Архангельске оркестр УФСИН поздравил ветеранов на месте прорыва канализации. Об этом жители Маймаксанского округа сообщили в соцсети «Вконтакте».

Концерт на месте прорыва канализации Скриншот соцсети vk.com

Горожане сообщили, что коммунальная авария в поселке Гидролизный, в результате которой затопило значительную часть дворовых территорий, произошла еще в апреле. Решить проблему до сих пор не удалось.

Концерт на месте прорыва канализации Скриншот соцсети vk.com

«Стыд и позор, всем комиссиям, которые приезжали, всем кто якобы «решает» проблему, с 8 апреля проблема не решается. В преддверие праздника наши Дорогие и Уважаемые Ветераны не по своей воле не могут выйти из дома, даже просто посмотреть на поздравление. И это Архангельск, центр Архангельской области, не какая та глубинка в которую нужно попадать на вертолёте или лодке», — написала пользователь Елена Романова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске проживают 914 ветеранов Великой Отечественной войны.