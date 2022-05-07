7 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 00:39 — REGNUM 5 мая в Великобритании прошли местные выборы, после чего полиция продолжила предоставлять информацию о ходе расследования коронавирусных ограничений. Полиция Дарема, Англия, расследует нарушение коронавирусных ограничений лидером Лейбористской партии Киром Стармером. Мероприятие, на котором Стармер предположительно нарушил ограничение, состоялось 30 апреля 2021 года. На фотографии видно, как он пьет пиво в офисе одного из членов парламента. Ранее полиция уже расследовала этот вопрос, тогда было решено, что правила нарушены не были. Теперь в полиции сообщили, что была получена «новая важная информация». Сам лидер оппозиции утверждает, что ограничения не нарушал.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как я уже объяснял несколько раз, мы работали в офисе, мы прервались, чтобы поесть. Никаких вечеринок, никаких нарушений правил. У полиции, очевидно, есть работа, которую они должны выполнять, нам нужно позволить им ее выполнять. Но я уверен, что никаких правил нарушено не было», — объяснил политик.

На вопрос журналиста BBC о том, чем его «рабочая встреча с перерывом на еду» отличается от «рабочих вечеринок» премьер-министра Бориса Джонсона, Стармер так и не ответил.

Кир Стармер Крис Макэндрю

Часть пользователей считает, что полицию заставили вновь открыть расследование, только непонятно, зачем, если Стармера уже признали невиновным.

«Другими словами, они под давлением возобновили расследование, которое они уже провели и решили, что нарушений не было», — написала @kirsti_kean.

«Я не сторонник лейбористов, но я не удивлюсь, если главу полиции Дарема убедил заново открыть дело какой-нибудь правительственный министр. Они его расследовали, ничего не нашли, но вдруг у них появились новые доказательства, могут ли быть эти доказательства предоставлены правительством?» — спросил @DisabledScot.

В комментариях предположили, что у главы полиции Дарема может быть финансовая мотивация для возобновления дела.

«Борис Джонсон пригрозил задержать финансирование или глава полиции Дарема играет в гольф с главным редактором The Mail?» — спросил @sodit34.

«Полиция случайно не влезла в правительственные карманы?» — уточнил @ChrisYo18 120 385.

Среди пользователей есть сотрудники государственных органов, которые считают, что политики перешли черту, если во время локдаунов они собирались в офисах, ели и пили вместе.

«Я работаю на государственный департамент, нам не разрешали есть вместе, алкоголь на работе противоречит правилам. Почему лейбористы думают, что собраться на работе, чтобы поесть и выпить, это норма? Лицемерие», — считает @Qaaaa110.

В комментариях предложили пойти еще дальше в проведении никому не нужных расследований и проверить все возможные правонарушения, которые совершили политики во время локдаунов.

Полиция Великобритании (сс) King's Church International

«Учитывая, что теперь полиция Дарема проводит ретроспективные расследования нарушения коронавирусных ограничений, мы должны увидеть настоящее расследование посещения замка Барнард Домиником Каммингсом (бывший советник Бориса Джонсона — прим. Д. С.), не так ли?» — поинтересовался @firstmatesara.

Некоторые комментаторы, которые поддерживают Лейбористскую партию и Кира Стармера, отметили, что в случае подтверждения обвинений он должен «сделать правильный выбор и уйти».

«Мне больно это говорить, но даже будучи фанатом сэра Стармера всю жизнь, я призываю его сделать правильную вещь и уйти с поста лидера Лейбористской партии», — прокомментировал @jrc1921.

«Если он виновен, он должен уйти. Ровно так же как должен уйти этот придурок-премьер», — написала @kirsti_kean.

Пользователи также отметили, что вечеринки Джонсона и Стармера мало чем отличаются, но премьер-министр хотя бы нарушал правила у себя дома.

«Все оправдания, которые придумывают Стармер и люди, которые его защищают, оказываются ровно такими же, как у Бориса. Но Борис не ездил за сотни километров, чтобы поесть карри и выпить пива, он был на рабочем месте», — отметил @TompsettStephen.

Ряд пользователей считает, что лейбористам не о чем беспокоиться, потому что полиция Дарема работать не умеет и ничего не сможет доказать.

«Учитывая, что полиция Дарема расследовала дело Каммингса, я не думаю, что Стармеру есть о чем беспокоиться. Я буду удивлен, если в полиции Дарема умеют правильно свет включать», — прокомментировал @hgtetiger.